Как не потерять квартиру, купленную у пенсионера: ответ дал юрист

Она подчеркнула, что по закону сделку могут признать недействительной, если продавец признан недееспособным или не отдавал отчёт в своих действиях. При этом, если суд установит, что покупатель действовал добросовестно и не был осведомлён о проблемах с дееспособностью, государство может компенсировать его убытки, но добиться этого очень сложно.