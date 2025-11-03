Как не потерять квартиру, купленную у пенсионера: ответ дал юрист

При покупке вторичного жилья нужно проявлять особую внимательность, особенно если продавец — пожилой человек. Об этом агентству «Прайм» рассказала ведущий юрист ЕЮС Србуи Манджиева.
Она подчеркнула, что по закону сделку могут признать недействительной, если продавец признан недееспособным или не отдавал отчёт в своих действиях. При этом, если суд установит, что покупатель действовал добросовестно и не был осведомлён о проблемах с дееспособностью, государство может компенсировать его убытки, но добиться этого очень сложно.
Чтобы минимизировать риски, нужно тщательно проверить квартиру и самого продавца.
«Это комплекс мероприятий по проверке объекта недвижимости и субъекта сделки-продавца. На этом этапе выявляются риски, которые могут стать препятствием для заключения сделки», — говорит Манджиева.
Она рекомендует запросить у продавца справки из диспансеров и свежее медицинское заключение о том, что у него нет противопоказаний для сделок с недвижимостью. Однако полностью обезопасить себя таким образом невозможно, и покупки вторички зачастую остаются сделками с элементом риска.
Поэтому имеет смысл задуматься о страховании титула — тогда, если вы потеряете право собственности, страховая компания компенсирует ваши потери, заключила юрист.
Напомним, в России по-новому начали защищать права собственников жилья. С 1 сентября в ЕГРН стали вносить важные изменения о лицах, которые имели равные права с собственником квартиры на момент приватизации или выплаты пая в ЖСК.