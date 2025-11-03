Врач предупредила об опасности сухофруктов

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Обработанные промышленными методами сухофрукты могут раздражать слизистую желудка и провоцировать аллергические реакции из-за присутствия в их составе диоксида серы, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области Елена Пехотина.
«Промышленно обработанные сухофрукты могут содержать диоксид серы — консервант, вызывающий раздражение слизистой желудка и аллергические реакции», — предупредила Пехотина.
Врач отметила, что из-за высокой калорийности и содержания природных сахаров сухофрукты не рекомендуется есть при сахарном диабете, ожирении и заболеваниях поджелудочной железы, а их безопасная порция составляет 30−40 граммов в день.
Как рассказала гастроэнтеролог, сухофрукты являются концентрированным источником клетчатки, калия, магния, железа и антиоксидантов.
«Они полезны при умеренном употреблении, особенно при анемии, сердечно-сосудистых заболеваниях и повышенных физических нагрузках», — отметила Пехотина.