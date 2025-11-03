Ричмонд
Полиция проводит проверку по факту массовой драки иностранцев в Новой Москве

Правоохранители проверяют сообщения о массовой драке с ножами и топорами.

Источник: Комсомольская правда

Полиция проводит проверку по факту массовой драки в Новой Москве. Об этом информирует пресс-служба российского МВД.

«Вчера в 23:40 в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами на территории п. Московский ТиНАО г. Москвы», — сказано в релизе.

В ведомстве уточнили, что полиция работает над установлением участников конфликта. При этом данных о том, что кто-либо пострадал во время инцидента, не поступало.

Накануне в социальных сетях появилась информация о массовой драке, в которой принимали участие иностранцы. Очевидцы утверждали, что конфликтующие якобы использовали в драке ножи и топоры.

Ранее сообщалось, что на территории московского ЖК в Коммунарке произошла массовая драка. В ход пошли палки, камни, лопаты и даже дорожные знаки. Участники драки выбивали стекла на первых этажах домов. Пострадали и припаркованные автомобили. Видео с места происшествия снимали шокированные местные жители.

Как чемпионат по рукопашному бою в Сургуте превратился в побоище, читайте здесь на KP.RU.