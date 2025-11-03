Юрист оценил идею двойного штрафа за частое нарушение ПДД

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Если превышение скорости зафиксировано двумя близко расположенными камерами, за него в ряде случаев могут оштрафовать дважды, рассказал агентству «Прайм» ведущий юрист ЕЮС Орест Мацала.
Он напомнил, что в сентябре этого года Верховный суд признал такой двойной штраф законным.
При этом есть постановление правительства, которое регламентирует частоту установки камер: не чаще одного километра в населенных пунктах и не чаще пяти километров за городом. В очагах аварийности их может быть несколько.
«Суд сослался на то, что координаты размещения камер разные, а значит и каждая фиксация образует самостоятельный состав правонарушение», — пояснил Мацала.
По его словам, если суд счел, что размещение камер не противоречит закону, то двойной штраф обоснован. Если нет, то такие доказательства не могут быть приняты, заключил он.