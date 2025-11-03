Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист оценил идею двойного штрафа за частое нарушение ПДД

Юрист Мацала: за превышение скорости возможен двойной штраф.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Если превышение скорости зафиксировано двумя близко расположенными камерами, за него в ряде случаев могут оштрафовать дважды, рассказал агентству «Прайм» ведущий юрист ЕЮС Орест Мацала.

Он напомнил, что в сентябре этого года Верховный суд признал такой двойной штраф законным.

При этом есть постановление правительства, которое регламентирует частоту установки камер: не чаще одного километра в населенных пунктах и не чаще пяти километров за городом. В очагах аварийности их может быть несколько.

«Суд сослался на то, что координаты размещения камер разные, а значит и каждая фиксация образует самостоятельный состав правонарушение», — пояснил Мацала.

По его словам, если суд счел, что размещение камер не противоречит закону, то двойной штраф обоснован. Если нет, то такие доказательства не могут быть приняты, заключил он.