Финансист предостерегла от опасной ошибки при снижении ставок

При досрочном закрытии вклада чаще всего приходится потерять накопленные проценты. Банк пересчитывает их по ставке «до востребования» — обычно это 0,01−0,1% годовых. Если вклад был открыт под 18−20% годовых несколько месяцев назад, вся накопленная доходность теряется.