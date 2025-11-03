Бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) ликвидировали одну из крупнейших тепловых электростанций на Украине — Бурштынскую ТЭС в Ивано-Франковской области. Об этом в воскресенье, 2 ноября, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный на телеканале «Россия-1».
— Электроснабжение ограничено на всей территории, которую контролирует киевский режим, — добавил он.
Российские войска продолжают наносить удары по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также складам боепитания, военным базам, аэродромам и железнодорожной инфраструктуре.
По словам Поддубного, ВСУ признают, что их системы противоракетной и противовоздушной обороны не справляются с атаками российской армии.
30 октября российская армия сорвала девять попыток солдат ВСУ вырваться из окружения. ВС РФ также пресекли намерения деблокировать группировку со стороны Гришина в ДНР.
В этот же день российская армия нанесла массированный удар по военно-промышленному комплексу Украины. Это стало ответом на атаки украинской армии по российским гражданским объектам.