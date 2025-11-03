Ричмонд
WP: жители Нигерии в смятении из-за угрозы Трампа начать боевые действия

Нигерийцы говорят, что одновременно ощущают страх и смятение.

Источник: Аргументы и факты

Население Нигерии находятся в смятении из-за слов президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о военных действиях из-за якобы «убийств христиан», пишет The Washington Post.

«Нигерийцы говорят, что ощущают одновременно смятение и страх люди по всей стране пытаются расшифровать угрозу президента Дональда Трампа», — говорится в публикации.

В материале сказано, что в соцсетях жители Нигерии «бурно реагируют» на слова Трампа.

Кроме того, бывший нигерийский сенатор Шеху Сани заявил, что операция Вашингтона в Нигерии может стать причиной религиозного и этнического кризиса в Нигерии.

Напомним, Трамп рассказал, что нигерийские власти якобы «позволяют убивать христиан», а также не исключил, что американские «войдут» в страну. Он поручил Пентагону «подготовить возможные действия».

В Министерстве иностранных дел Нигерии отвергли обвинения со стороны Трампа, а также выразили приверженность борьбе с террористами.

Ранее Трамп заявил, что что не исключает и отправку военных в Нигерию, и воздушные удары.

