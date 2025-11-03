Ричмонд
В аэропорту Стамбула 12 часов искали сбежавшую от россиянки кошку, пришлось применять термокамеру

Сбежавшую от россиянки кошку 12 часов искали с термокамерой в аэропорту Стамбула.

Источник: Комсомольская правда

Спасатели и персонал Стамбульского аэропорта 12 часов искали сбежавшую кошку пассажирки-россиянки. Историю рассказывает портал HavaSosyalMedya.

Сообщается, что кошка выскочила из переноски, когда хозяйка была в туалете отеля, расположенного в здании аэропорта. Животное пролезло в технический отсек и исчезло. Специалисты разобрали стену туалета, но кошку не нашли.

«Кошку с трудом удалось найти с помощью термальной камеры, ее привлекли светом и кормом. В результате 12-часовой операции кошку передали хозяйке в полном здравии», — сказано в публикации.

Из-за поисков кошки россиянке пришлось вылететь в Любляну, куда она направлялась, другим рейсом.

О том, как сброшенная в Крыму с 40-метровой скалы кошка выжила благодаря падению в море и двое суток ждала помощи, сидя на скалах, читайте здесь на KP.RU.

