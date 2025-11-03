На Ямал придут морозы до −25 градусов

Самым холодным днем в Салехарде станет понедельник, в Новом Уренгое и Ноябрьске похолодает в конце недели.
В период с 3 по 9 ноября на территории Ямала прогнозируется значительное понижение температуры. В ночные часы столбики термометров могут опуститься до отметки −25 градусов. В среду в регионе прогнозируются метель и ветер с порывами до 14 м/с. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеослужбе.
«В понедельник 3 ноября на территории округа переменная облачность, без осадков. Ночью в среднем от −15 до −25 градусов. Днем −9, −14. В отдельных районах изморозь, ветер местами порывами до 11 м/с», — говорится на сайте ведомства. Во вторник и среду ночью температура воздуха будет опускаться от −14 до −21 градусов, днем в среднем температура воздуха составит −8, −14. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду.
Какая погода будет в Салехарде: 3 — 9 ноября.
Погода в Салехарде будет преимущественно облачная, ожидается снег. Самым холодным днем недели станет понедельник — ночью температура опустится до −25 градусов. Днем в среднем будет от −5 до −15.
Понедельник, 3 ноября. Ночь −25, день −15. Малооблачно, туман, ветер 2−4 м/с. Вторник, 4 ноября. Ночь −17, день −10. Облачно, снег, ветер 3−5 м/с. Среда, 5 ноября. Ночь −9, день −6. Облачно, снег, ветер 3−6 м/с. Четверг, 6 ноября. Ночь −13, день −5. Пасмурно, снег, ветер 3−5 м/с. Пятница, 7 ноября. Ночь −13, день −12. Пасмурно, снег, ветер 2−4 м/с. Суббота, 8 ноября. Ночь −18, день −13. Малооблачно, ветер 2−4 м/с. Воскресенье, 9 ноября. Ночь −18, день −15. Малооблачно, ветер 3−7 м/с.
Погода на неделю в Новом Уренгое.
В Новом Уренгое всю неделю будет облачно. Похолодание ожидается в конце недели — в субботу и в воскресенье температура воздуха ночью опустится до −24 градусов. Днем в среднем будет от −5 до −18.
Понедельник, 3 ноября. Ночь −16, день −5. Облачно, туман, снег, ветер 4−6 м/с. Вторник, 4 ноября. Ночь −16, день −13. Облачно, туман, ветер 4−6 м/с. Среда, 5 ноября. Ночь −15, день −5. Облачно, снег, ветер 8−12 м/с. Четверг, 6 ноября. Ночь −12, день −7. Пасмурно, снег, ветер 4−9 м/с. Пятница, 7 ноября. Ночь −16, день −12. Пасмурно, снег, ветер 3−4 м/с. Суббота, 8 ноября. Ночь −24, день −18. Малооблачно, ветер 3−4 м/с. Воскресенье, 9 ноября. Ночь −22, день −17. Малооблачно, снег, ветер 4−7 м/с.
Какая погода будет в Ноябрьске с 3 по 9 ноября.
В Ноябрьске в конце недели также ожидается похолодание — в субботу и в воскресенье ночью температура воздуха опустится до −24 градусов. Днем в среднем будет от −4 до −18.
Понедельник, 3 ноября. Ночь −16, день −6. Облачно, снег, ветер 4−7 м/с. Вторник, 4 ноября. Ночь −14, день −7. Облачно, ветер 3−6 м/с. Среда, 5 ноября. Ночь −12, день −5. Облачно, снег, ветер 7−13 м/с. Четверг, 6 ноября. Ночь −6, день −4. Пасмурно, снег, ветер 5−10 м/с. Пятница, 7 ноября. Ночь −11, день −7. Облачно, ветер 3−5 м/с. Суббота, 8 ноября. Ночь −23, день −12. Малооблачно, ветер 3−6 м/с. Воскресенье, 9 ноября. Ночь −24, день −18. Малооблачно, ветер 4−7 м/с.