На Ямал придут морозы до −25 градусов

«В понедельник 3 ноября на территории округа переменная облачность, без осадков. Ночью в среднем от −15 до −25 градусов. Днем −9, −14. В отдельных районах изморозь, ветер местами порывами до 11 м/с», — говорится на сайте ведомства. Во вторник и среду ночью температура воздуха будет опускаться от −14 до −21 градусов, днем в среднем температура воздуха составит −8, −14. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду.