Life.ru узнал, почему россияне начали готовиться к Новому году раньше обычного

«По сути для человека многого не нужно. Но иногда он может сам заблуждаться или идти на поводу у навязанных желаний. Раньше обязательным считалось дорогое застолье с красной икрой и дорогими подарками. В действительности это совсем не обязательно — важнее провести время с близкими, чем демонстрировать изобилие», — отмечает собеседник Life.ru.