Эксперт разъяснил, как повышение прожиточного минимума отразится на соцвыплатах

Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в масштабах Российской Федерации увеличится на 6,8 процента и составит 18 939 рублей. Индексации подвергнутся и прочие категории прожиточного минимума. Для трудоспособного населения показатель достигнет 20 644 рублей, для несовершеннолетних граждан — 18 371 рубль, а для лиц пенсионного возраста — 16 288 рублей. В 2026 году МРОТ превысит прожиточный минимум на 31,2 процента.