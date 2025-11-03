Эксперт разъяснил, как повышение прожиточного минимума отразится на соцвыплатах

Повышение прожиточного минимума в 2026 году увеличит пособия и пенсии россиян.
С 1 января 2026 года прожиточный минимум на душу населения в России вырастет на 6,8% и составит 18 939 рублей. Это повлечет увеличение пособий семьям с детьми, доплат пенсионерам и других социальных выплат, сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«Прожиточный минимум используется для расчета минимальной заработной платы, пособий и социальных выплат. Вслед за ним вырастут социальные пособия малоимущим, единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, ежемесячные выплаты из маткапитала, социальная доплата к пенсии по старости», — пояснил Машаров в беседе с ТАСС.
Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в масштабах Российской Федерации увеличится на 6,8 процента и составит 18 939 рублей. Индексации подвергнутся и прочие категории прожиточного минимума. Для трудоспособного населения показатель достигнет 20 644 рублей, для несовершеннолетних граждан — 18 371 рубль, а для лиц пенсионного возраста — 16 288 рублей. В 2026 году МРОТ превысит прожиточный минимум на 31,2 процента.