Сержант Токарев, рискуя жизнью, спас пятерых раненых сослуживцев

Российский военнослужащий Алексей Токарев спас пятерых раненых сослуживцев, эвакуируя их с поля боя и лично оказав медицинскую помощь, сообщает Минобороны РФ.
В МО уточнили, что гвардии младший сержант Токарев и его сослуживцы в ходе штурма укреплений противника попали под артиллерийский обстрел ВСУ.
«В ходе штурма укреплений ВСУ группа эвакуации под командованием гвардии младшего сержанта Алексея Токарева попала под интенсивный артиллерийский обстрел противника. Несмотря на это, гвардии младший сержант Токарев проявил исключительное самообладание и профессионализм. Он лично оказал первую помощь пятерым раненым военнослужащим, получившим осколочные ранения, и, рискуя собственной жизнью, вынес их из-под огня в безопасное место», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ведомстве рассказали о действиях ефрейтора Тимофее Ковригина. В решающий момент боя он проник в украинский опорник по траншее и ликвидировал несколько солдат ВСУ.
«Его стремительные и решительные действия дезорганизовали сопротивление противника, позволив перейти к ближнему бою. Ефрейтор Ковригин лично уничтожил двух боевиков огнём из стрелкового оружия и гранатой, подавив огневые точки, препятствовавшие продвижению группы», — рассказали в МО.
Помимо этого, ефрейтор Ковригин прикрывал сослуживцев, не давая украинским солдатам закрепиться в укрытиях. Благодаря тому российские военные закрепились на критически важной позиции.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.