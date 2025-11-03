Сержант Токарев, рискуя жизнью, спас пятерых раненых сослуживцев

«В ходе штурма укреплений ВСУ группа эвакуации под командованием гвардии младшего сержанта Алексея Токарева попала под интенсивный артиллерийский обстрел противника. Несмотря на это, гвардии младший сержант Токарев проявил исключительное самообладание и профессионализм. Он лично оказал первую помощь пятерым раненым военнослужащим, получившим осколочные ранения, и, рискуя собственной жизнью, вынес их из-под огня в безопасное место», — говорится в сообщении.