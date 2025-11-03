Трамп объявил о планах США возобновить ядерные испытания

Срочная новость.
Президент США Дональд Трамп объявил о планах страны по возобновлению ядерных испытаний. Вместе с тем, глава Белого дома не стал уточнять, подразумевается ли в рамках этих испытаний фактическая детонация ядерных зарядов. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше