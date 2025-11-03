Ричмонд
Трамп объявил о планах США возобновить ядерные испытания

Президент США Дональд Трамп объявил о планах страны по возобновлению ядерных испытаний. Вместе с тем, глава Белого дома не стал уточнять, подразумевается ли в рамках этих испытаний фактическая детонация ядерных зарядов. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS.

Президент США Дональд Трамп объявил о планах страны по возобновлению ядерных испытаний. Вместе с тем, глава Белого дома не стал уточнять, подразумевается ли в рамках этих испытаний фактическая детонация ядерных зарядов. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS.

