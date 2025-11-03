В Хабаровском крае Mazda сбил двоих пешеходов на трассе, один погиб

Авария произошла вечером 2 октября на 76-м километре трассы А-375 «Хабаровск — Находка». По данным ГАИ, водитель автомобиля Mazda Carol, следовавший со стороны Хабаровска, сбил двух мужчин, находившихся на проезжей части вне зоны перехода. Вероятно, автовладелец не заметил пешеходов в темноте — в месте ДТП нет источников освещения.