Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае Mazda сбил двоих пешеходов на трассе, один погиб

В районе имени Лазо двое попали под колёса иномарки на тёмном участке трассы — один погиб и ещё один получилтяжелые травмы.

Источник: Соцсети

Об этом сообщил Telegram-канал Госавтоинспекции Хабаровского края.

Авария произошла вечером 2 октября на 76-м километре трассы А-375 «Хабаровск — Находка». По данным ГАИ, водитель автомобиля Mazda Carol, следовавший со стороны Хабаровска, сбил двух мужчин, находившихся на проезжей части вне зоны перехода. Вероятно, автовладелец не заметил пешеходов в темноте — в месте ДТП нет источников освещения.

В результате наезда 47-летний пешеход скончался до приезда скорой помощи. Второй пострадавший, 26-летний мужчина, доставлен в больницу Хабаровска с тяжелыми повреждениями.

Обстоятельства аварии устанавливаются, проводится проверка.