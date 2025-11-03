Ричмонд
Сбежавшую лабораторную обезьяну застрелила многодетная мать из Миссисипи

Женщина решила выстрелить из-за предупреждения об обезьянах, переносящих гепатит С и COVID.

Источник: Аргументы и факты

Одну из лабораторных обезьян, которые сбежали из фургона в штате Миссисипи, застрелила местная жительница Джессика Бонд Фергюсон, сообщает Associated Press.

Обезьяна появилась во дворе её дома. Животное заметил 16-летний сын женщины и сообщил об этом матери. Американка рассказала, что сразу встала с кровати, схватила пистолет и телефон. На улице она увидела обезьяну в 18 метрах от себя.

«Я выстрелила в неё, а она просто стояла на месте, потом я выстрелила ещё раз, она попятилась и упала», — сказала Джессика Бонд Фергюсон.

Всего у женщины пятеро детей в возрасте от четырёх до 16 лет.

«Я сделала то, что сделала бы любая другая мать, чтобы защитить своих детей», — поделилась она, а также отметила, что выстрелила из-за предупреждения о том, что сбежавшие обезьяны переносят болезни.

Ранее сообщалось, что в Миссисипи после ДТП из грузового автомобиля сбежали лабораторные обезьяны, переносящие гепатит С, герпес и коронавирусную инфекцию.

При этом в Тулейнском университете, по заказу которого перевозили этих макак-резусов, не подтвердили сообщения о том, что животные являются заразными.

Позже в полиции также рассказали, что эти обезьяны не являются переносчиками опасных болезней. Поисками сбежавших обезьян занимаются правоохранители.