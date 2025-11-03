Мошенники подменяют номера телефонов россиян и работают двойными агентами

Мошенники начали изобретать более изощрённые схемы на фоне того, что россияне научились распознавать классические сценарии обмана. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника отдела по информационной безопасности компании «Код Безопасности» Алексея Коробченко.
Речь идёт о схемах с подменой номера (так называемый сим-своппинг), когда злоумышленник перевыпускает на себя сим-карту жертвы и получает не только всю хранящуюся на карте информацию, но и возможность проходить двухфакторную аутентификацию.
Также мошенники используют схему «двойной агент». Они взламывают аккаунт пользователя, изучают её контакты и действуют от его лица, а позже при помощи взломанного аккаунта убеждают намеченную жертву добавить их, например, в корпоративный чат.
«После легитимизации нового аккаунта мошеннику остается реализовать атаку, например, подменить реквизиты платежных документов», — сказал Коробченко.
Эксперт посоветовал устанавливать на сим-карту четырёхзначный пароль и запретить её перевыпуск через соответствующий сервис на «Госуслугах».
Напомним, появился новый способ мошенничества через «курьеров» из онлайн-магазинов.
Ранее россиянам назвали главные приемы мошенников в интернете.