Участок моря с красной рыбой выставлен на торги в Приморье

Территориальное управление Росрыболовства по Приморскому краю объявило о проведении аукциона по продаже права на добычу тихоокеанских лососей в Тернейском муниципальном округе, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Участок площадью 1795 гектаров расположен в Японском море, в районе мыса Золотой.

Начальная стоимость лота составляет 177 миллионов рублей. Договор с победителем аукциона будет заключен на 20-летний срок, при этом победитель должен будет подписать отдельное соглашение о вкладе в социально-экономическое развитие региона, составляющее 20% от стоимости лота.

Ранее этот участок уже выставляли на аукцион весной 2025 года, но лот остался непроданным. Прием заявок на участие в аукционе заканчивается 17 ноября, а сам аукцион пройдет 24 ноября на электронной торговой площадке.

Примечательно, что в 2025 году в Приморье был зафиксирован отличный улов тихоокеанских лососей: предприятия выловили более 9,2 тысячи тонн рыбы, из которых около 8,8 тысячи тонн пришлось на горбушу.