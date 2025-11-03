Участок моря с красной рыбой выставлен на торги в Приморье

Участок площадью 1795 гектаров расположен в Японском море, в районе мыса Золотой.
Начальная стоимость лота составляет 177 миллионов рублей. Договор с победителем аукциона будет заключен на 20-летний срок, при этом победитель должен будет подписать отдельное соглашение о вкладе в социально-экономическое развитие региона, составляющее 20% от стоимости лота.
Ранее этот участок уже выставляли на аукцион весной 2025 года, но лот остался непроданным. Прием заявок на участие в аукционе заканчивается 17 ноября, а сам аукцион пройдет 24 ноября на электронной торговой площадке.
Примечательно, что в 2025 году в Приморье был зафиксирован отличный улов тихоокеанских лососей: предприятия выловили более 9,2 тысячи тонн рыбы, из которых около 8,8 тысячи тонн пришлось на горбушу.