Умер Александр Рожаловский, бывший сити-менеджер Усолья-Сибирского.

Александр Петрович Рожаловский родился 16 июня 1953 года в Усолье-Сибирском. В 1972 году окончил Иркутский индустриальный техникум по специальности технология сварочного производства с присвоением квалификации техник — технолог. В 1998-м окончил Ангарский государственный технологический институт с присвоением квалификации инженер — механик по специальности машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов. Награжден медалью «За трудовое отличие», нагрудным знаком «Почетный работник начального профессионального образования Российской Федерации». Несколько лет руководил собственной автошколой.