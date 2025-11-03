Умер Александр Рожаловский, бывший сити-менеджер Усолья-Сибирского. Об этом стало известно 1 ноября. В последнее время мужчина жаловался на проблемы со здоровьем, рассказывают его знакомые.
Известно, что перед тем, как занять должность в городской администрации, Александр Петрович руководил профессиональным лицеем № 29. Учебному заведению он посвятил 36 лет трудовой деятельности.
Александр Петрович Рожаловский родился 16 июня 1953 года в Усолье-Сибирском. В 1972 году окончил Иркутский индустриальный техникум по специальности технология сварочного производства с присвоением квалификации техник — технолог. В 1998-м окончил Ангарский государственный технологический институт с присвоением квалификации инженер — механик по специальности машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов. Награжден медалью «За трудовое отличие», нагрудным знаком «Почетный работник начального профессионального образования Российской Федерации». Несколько лет руководил собственной автошколой.
Напомним, умер Александр Рожаловский, бывший сити-менеджер Усолья-Сибирского, на 73-м году жизни. С ним простились в поселке Тельма 3 ноября.