Омичам станет проще заселяться в гостиницы в 2026 году

С 1 января 2026 года жители Омска и гости города смогут заселяться в гостиницы, предъявляя не только общегражданский или заграничный паспорт, но и водительское удостоверение. Уже сейчас при оформлении номера допускается использование загранпаспорта — нововведение упрощает процедуру для туристов и командированных.