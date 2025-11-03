Ричмонд
Омичам станет проще заселяться в гостиницы в 2026 году

С нового года при заселении примут не только паспорт, но и удостоверение водителя.

Источник: Комсомольская правда

С 1 января 2026 года жители Омска и гости города смогут заселяться в гостиницы, предъявляя не только общегражданский или заграничный паспорт, но и водительское удостоверение. Уже сейчас при оформлении номера допускается использование загранпаспорта — нововведение упрощает процедуру для туристов и командированных.

Техническую возможность для приема водительских прав обеспечит Министерство внутренних дел. Информационные системы МВД будут в режиме реального времени проверять подлинность документов через базы Госавтоинспекции, что гарантирует надежную идентификацию гостей.

Для гостиничного бизнеса разработан четкий регламент действий на случай технических сбоев — это исключает правовые риски для отельеров и обеспечивает бесперебойную работу даже при временных неполадках в системе.

Нововведение направлено на повышение удобства для граждан и цифровизацию сервисов в сфере туризма и гостеприимства.

Ранее мы писли, что мошенники обманули профессора омского вуза.