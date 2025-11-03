Ричмонд
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на севере Афганистана

Сильное землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Афганистане. Об этом в понедельник, 3 ноября, сообщили в CNN.

Толчки зафиксировали в 23:39 по московскому времени. Эпицентр находился в девяти километрах от города Ташкургана.

Подземные удары ощущались в Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане и Пакистане. В стране объявлен оранжевый уровень опасности.

Больше всего разрушений зафиксировали в районах около Мазари-Шарифа. Обрушились несколько десятков зданий — у домов потрескались и фасады.

Люди массово пытаются эвакуироваться из зданий — пострадавших от землетрясения вытаскивают из-под завалов, добавили на телеканале.

28 октября сильное землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Турции, вызвав разрушения и опасения у местных жителей. Эпицентр подземных толчков находился примерно в 10 километрах от города Сындыргы.

Кроме того, недавно землетрясение магнитудой 5,3 произошло у побережья Камчатского края. Специальные приборы зафиксировали подземные толчки на глубине 48,7 километра в 71 километре от Петропавловска-Камчатского.

