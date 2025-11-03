От маяков Приморья до космодрома: Дальний Восток занял состав в московском метро

Брендированный поезд «Дальневосточный экспресс» запустили в московском метро в преддверии Дня народного единства. Он будет курсировать на протяжении полугода по Арбатско-Покровской линии. Это уже восьмая по счету акция, в ходе которой жителей столицы знакомят в таком формате в регионами Дальнего Востока и их достижениями, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе полпредства по ДФО.
«Запуск “Дальневосточного экспресса” стал доброй традицией. Мы хотим рассказать москвичам о прекрасной дальневосточной земле, о природе и сильных людях региона, о масштабных проектах и изменении облика дальневосточных городов», — приводятся слова вице-премьера — полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
В торжественном запуске также принял участие гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока Николай Запрягаев. По его мнению, среди москвичей найдутся люди, которых вдохновит Дальний Восток, и они решат даже переехать.
«Чтобы полюбить что-то, нужно к этому прикоснуться. Благодаря “Дальневосточному экспрессу” мы уже восемь лет приближаем Дальний Восток к жителям столицы. Уверен, что некоторые пассажиры решат связать свою судьбу с регионом и остаться работать, учиться и жить на этой замечательной земле», — считает Запрягаев.
Проект задуман как туристический лифт между столицей и одиннадцатью регионами ДФО. Каждый вагон — это микромузей с экспозициями о природе, истории, экономике и будущем Дальнего Востока.
Вагоны рассказывают о вкладе дальневосточников в Победу во Великой Отечественной войне. Отдельная экспозиция посвящена роли предприятий-резидентов ТОР «Патриотическая», которые сейчас производят беспилотники, багги и другое снаряжение для фронта.
Вулканы Камчатки, маяки Приморья, полярное сияние, редкие животные — все это станет визуальным путешествием для пассажиров. Экспозиция демонстрирует туристический потенциал региона и уникальные заповедники.
Отдельный вагон «Экология. Вкус. Качество» предлагает гастротур по Дальнему Востоку: крабы, икра, оленина, дикоросы. Размещен событийный календарь местных фестивалей — якутского Ысыаха и сахалинских гастрофестивалей.
Отражена в вагонах тема экономики и инноваций. Здесь представлены ключевые промышленные проекты: строительство Баимского ГОКа на Чукотке, завода минеральных удобрений в Приморском крае, первой трансграничной канатной дороги между Россией и Китаем. Экспозиция охватывает космодром «Восточный», развитие Северного морского пути и новую транспортную инфраструктуру региона.
Визуализирована витрина товаров ДФО: от медицинских турникетов и заживляющих повязок до кораблей, военных истребителей и пассажирских авиалайнеров. В вагонах метро демонстрируются БПЛА, ИТ-технологии и проекты альтернативной зеленой энергетики.
Кроме того, вагоны «Дальневосточного экспресса» информируют о программе развития 25 дальневосточных городов, образовательных кампусах, программе «Гектар» для бизнеса. Тематический поезд позиционирует Дальний Восток как место для учебы, работы и комфортной жизни.
Одновременно в НЦ «Россия» в Москве с 1 по 30 ноября проходят Дни регионов Дальнего Востока с тематической выставкой. Интерьер одного из вагонов посвящен филиалу Национального центра «Россия» во Владивостоке, открытому в сентябре 2025 года.