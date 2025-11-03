От маяков Приморья до космодрома: Дальний Восток занял состав в московском метро

Брендированный поезд «Дальневосточный экспресс» запустили в московском метро в преддверии Дня народного единства. Он будет курсировать на протяжении полугода по Арбатско-Покровской линии. Это уже восьмая по счету акция, в ходе которой жителей столицы знакомят в таком формате в регионами Дальнего Востока и их достижениями, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе полпредства по ДФО.