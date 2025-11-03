Семиметровый флагшток с триколором установили в детсаду № 176 в Иркутске

В честь Дня народного единства на территории детского сада № 176 в Иркутске торжественно открыли семиметровый флагшток. Размер полотнища с главным символом страны, российским триколором, составляет 1 на 1,5 метра. Об этом сообщают в администрации столицы Приангарья.