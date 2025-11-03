Ричмонд
Семиметровый флагшток с триколором установили в детсаду № 176 в Иркутске

Размер полотнища составляет 1 на 1,5 метра.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В честь Дня народного единства на территории детского сада № 176 в Иркутске торжественно открыли семиметровый флагшток. Размер полотнища с главным символом страны, российским триколором, составляет 1 на 1,5 метра. Об этом сообщают в администрации столицы Приангарья.

— Триколор изготовлен из флажной сетки, которая пронизана мелкими отверстиями, и имеет низкую парусность, что позволит ему развиваться даже в самую ветреную погоду, — отмечают городские власти.

Ранее в этом году уже было установлено два флагштока: на территории дома детского творчества № 3 и школы № 4.

Напомним, в Иркутской области неотложка работает до 20:00 в ноябрьские праздники, со 2 по 5 ноября.