Трамп заявил, что дни Мадуро во главе Венесуэлы якобы «уже сочтены»

При этом Трамп уточнил, что США не намерены воевать с Венесуэлой.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, дни президента Николаса Мадуро во главе Венесуэлы якобы «уже сочтены», высказывание прозвучало в разговоре с телеканалом CBS.

Трамп ответил на соответствующий вопрос.

«Я бы так сказал, да. Да, я так думаю», — сказал он.

При этом Трамп в ответ на вопрос о вооружённом конфликте заявил, что США не намерены вести боевые действия против Венесуэлы.

«Сомневаюсь. Не думаю», — рассказал Трамп.

Напомним, президент США утверждает, что Венесуэла отправляет на американскую территорию «наркотики и незаконных мигрантов».

Ранее Трамп заявил, что те, кто привозит наркотические вещества в США, будут «убиты». При этом он отметил, что для борьбы с наркотиками его администрация не станет просить Конгресс утвердить «объявление войны».

Венесуэльский лидер Николас Мадуро обвинил Трампа в попытках развязать войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна.

