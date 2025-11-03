Трамп заявил, что дни Мадуро во главе Венесуэлы якобы «уже сочтены»

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, дни президента Николаса Мадуро во главе Венесуэлы якобы «уже сочтены», высказывание прозвучало в разговоре с телеканалом CBS.
Трамп ответил на соответствующий вопрос.
«Я бы так сказал, да. Да, я так думаю», — сказал он.
При этом Трамп в ответ на вопрос о вооружённом конфликте заявил, что США не намерены вести боевые действия против Венесуэлы.
«Сомневаюсь. Не думаю», — рассказал Трамп.
Напомним, президент США утверждает, что Венесуэла отправляет на американскую территорию «наркотики и незаконных мигрантов».
Ранее Трамп заявил, что те, кто привозит наркотические вещества в США, будут «убиты». При этом он отметил, что для борьбы с наркотиками его администрация не станет просить Конгресс утвердить «объявление войны».
Венесуэльский лидер Николас Мадуро обвинил Трампа в попытках развязать войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна.