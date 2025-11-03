Ограничения ввели на одной из трасс Казахстана

Ограничения введены с 19:00 на участке автомобильной дороги республиканского значения «KAZ02 Астана — Кокшетау (с обходом) — Петропавловск — граница РФ (п/п Жана Жол)» со 180 по 243 километр. Поясняется, что введено ограничение скоростного режима для всех видов транспорта — с 140 до 110 км/ч. Возобновление скоростного режима планируется сегодня в 09:00 при условии, что погода улучшится, а ездить по трассе будет безопасно.