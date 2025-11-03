Ричмонд
23 спасено и один человек погиб на пожарах в Хабаровске

За сутки подразделения пожарной охраны в Хабаровском крае 23 выезжали на тушение техногенных пожаров, из них пять в жилье, сообщает региональное ГУ МЧС России.

Источник: AP 2024

В Хабаровске на улице Вяземская возникло возгорание в пятиэтажном жилом доме на общей площади 30 квадратных метров. К моменту прибытия расчета из окон квартиры вырывались языки пламени и черный дым. С помощью индивидуальных спасательных устройств спасено восемь человек. Еще 20 жителей покинули здание самостоятельно. Пожарные вынесли из квартиры 47-летнюю женщину и передали медикам. Она скончалась в машине скорой помощи.

В ночь на 3 ноября на улице Волжская в Хабаровске в сауне гостиничного комплекса. Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров. С помощью трехколенной лестницы и через подъезд спасено 15 человек, из них три ребенка. Трое пострадавших госпитализированы с признаками отравления продуктами горения.

Причины возгораний устанавливают дознаватели МЧС России.