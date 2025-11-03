23 спасено и один человек погиб на пожарах в Хабаровске

В Хабаровске на улице Вяземская возникло возгорание в пятиэтажном жилом доме на общей площади 30 квадратных метров. К моменту прибытия расчета из окон квартиры вырывались языки пламени и черный дым. С помощью индивидуальных спасательных устройств спасено восемь человек. Еще 20 жителей покинули здание самостоятельно. Пожарные вынесли из квартиры 47-летнюю женщину и передали медикам. Она скончалась в машине скорой помощи.