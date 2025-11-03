Life.ru выяснил, о каких болезнях могут говорить холодные ноги и ледяные руки

«Снижение гемоглобина (анемия) может привести к ощущению холодных рук и ног из-за недостаточного поступления кислорода к тканям. Нередко причиной становится и нарушение кровообращения — например, при атеросклерозе, когда из-за холестериновых отложений сосуды сужаются, и кровь хуже циркулирует к конечностям», — отметила эксперт.
По словам кардиолога, снижение функции щитовидной железы замедляет обмен веществ, снижает температуру тела и сопровождается усталостью, сухостью кожи и набором веса. А у людей с диабетом холодные конечности могут быть связаны с повреждением нервов, нарушающим кровообращение.
При регулярном появлении симптома специалист рекомендует обратиться к врачу. Временно облегчить состояние помогают тёплая одежда, комфортная температура и простые упражнения для стимуляции кровотока.
«Однако важно помнить, что холодные конечности — не всегда безобидное явление, и иногда они сигнализируют о серьёзных проблемах со здоровьем», — заключила собеседник Life.ru.
А ранее Life.ru рассказал о том, что для борьбы с осенним упадком сил лучше всего сделать ставку на рыбу и морепродукты, поскольку содержащиеся в них омега-3, йод, цинк и селен уменьшают воспаление, поддерживают сердце и сосуды и улучшают обмен веществ. Регулярные порции лосося, скумбрии или тунца помогают компенсировать дефицит и снизить риск сезонных инфекций.
Больше мнений и авторских оценок — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.