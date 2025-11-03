Life.ru выяснил, о каких болезнях могут говорить холодные ноги и ледяные руки

А ранее Life.ru рассказал о том, что для борьбы с осенним упадком сил лучше всего сделать ставку на рыбу и морепродукты, поскольку содержащиеся в них омега-3, йод, цинк и селен уменьшают воспаление, поддерживают сердце и сосуды и улучшают обмен веществ. Регулярные порции лосося, скумбрии или тунца помогают компенсировать дефицит и снизить риск сезонных инфекций.