Трамп: Путин и Си Цзиньпин — сильные лидеры, с ними нельзя вести игры

Главы России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин — умные и сильные люди, с которыми лучше не играть. Такое мнение в воскресенье, 2 ноября, выразил президент США Дональд Трамп в интервью CBS.
— Оба жесткие, оба умные, оба очень сильные лидеры. С этими людьми нельзя играть, — отметил он.
По его словам, Россия располагает большими запасами ядерного оружия. Поэтому политик неоднократно затрагивал вопрос денуклеаризации с президентами этих стран.
— Нам следует что-то предпринять в отношении денуклеаризации, и я действительно обсуждал это и с президентом Путиным, и с председателем Си, — уточнил Трамп.
Несмотря на это, Вашингтон все еще планирует провести ядерные испытания, передает телеканал.
Американский журналист Такер Карлсон считает, что во всем мире нельзя встретить никого, кому бы не нравился Путин. Таких людей невозможно найти ни в Западной или Восточной Европе, ни в Азии, ни на Ближнем Востоке.
Дональд Трамп также рассказал, что первая леди страны Мелания Трамп относится к Владимиру Путину с симпатией. Несмотря на это, супруга лидера США «очень нейтрально» относится к конфликту на Украине.