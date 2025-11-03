Ричмонд
В Госдуме хотят освободить родителей в декрете от штрафов по кредитам

В Госдуму 3 ноября внесут законопроект о новых льготах для родителей в декрете.

Источник: Комсомольская правда

Россиян, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, могут освободить от начисления штрафов и пеней за неисполнение обязательств по потребительским кредитам. Соответствующий законопроект будет внесён в Госдуму в понедельник 3 ноября.

Изменения предполагается внести в закон «О потребительском кредите (займе)».

«Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить семьям максимальную социальную защиту в различных жизненных ситуациях», — сказал ТАСС инициатор проекта Леонид Слуцкий.

Если Госдума примет этот законопроект, он может вступить в силу с 1 марта 2026 года.

Кроме того, в Госдуме предложили ввести федеральный механизм списания ипотеки для педагогов, работающих в сельской местности и малых городах.

Ранее юрист Манджиева напомнила, что при покупке вторичного жилья нужно проявлять особую внимательность, особенно если продавец — пожилой человек, и дала советы, как не потерять квартиру, купленную у пенсионера.

Напомним, жители России могут взять паузу в оплате кредитов. Такая отсрочка платежей не испортит кредитную историю, а банки не будут вводить штрафные санкции. Всё о кредитных каникулах здесь на KP.RU.

