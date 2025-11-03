Когда кофе становится опасным: врач дал важное объяснение

Начать день с чашки кофе — для многих необходимый элемент утреннего ритуала. Однако не все так просто, как кажется. К.м.н., кардиолог, терапевт, доцент кафедры внутренних, профессиональных болезней и ревматологии Института клинической медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России Владимир Бекетов объяснил, как правильно пить кофе, чтобы он был полезен, а не вредил организму.
— С точки зрения пользы для нервной системы утренний кофе просто бесполезен, а порой и вреден. Ведь что такое кофеин — это стимулятор для нервной и сердечно-сосудистой системы. В чистом виде мы его используем в стационарах в виде инъекций, — подчеркнул врач в беседе с KP.RU.
Согласно его словам, утром нервная система восстановлена, а сердце работает в нормальном ритме. Когда человек начинает день с чашки кофе, чтобы стимулировать себя, это приводит к более быстрому истощению внутренних ресурсов организма.
Эксперт объяснил, что кофе нужно пить через час после еды, так как это помогает активировать работу желудочно-кишечного тракта и стимулировать перистальтику. Напиток можно пить даже после 16:00, если нужно взбодриться, уверяет врач. Главное — не злоупотреблять сахаром и сливками.