Когда кофе становится опасным: врач дал важное объяснение

Начать день с чашки кофе — для многих необходимый элемент утреннего ритуала. Однако не все так просто, как кажется. К.м.н., кардиолог, терапевт, доцент кафедры внутренних, профессиональных болезней и ревматологии Института клинической медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России Владимир Бекетов объяснил, как правильно пить кофе, чтобы он был полезен, а не вредил организму.