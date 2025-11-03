Жителей Владивостока напугал ночью странный гул, происходящее сняли на видео

На видео, снятом очевидцем, действительно можно услышать необычный монотонный звук, проникающий в квартиру через закрытые окна.
Горожане рассказали, что длился гул примерно с 22.30 до 1.00.
С чем это связано, в публикации не поясняется.
В ночь на понедельник жителям Владивостока не давал спать странный гул. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash, публикуя соответствующие кадры.
На видео, снятом очевидцем, действительно можно услышать необычный монотонный звук, проникающий в квартиру через закрытые окна.
Горожане рассказали, что длился гул примерно с 22.30 до 1.00.
С чем это связано, в публикации не поясняется.