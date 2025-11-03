Украинец взорвал гранату, когда его пытались мобилизовать сотрудники ТЦК

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и местные активисты призвали стрелять на поражение в людей, которые сопротивляются сотрудникам ТЦК. Причиной стал инцидент на рынке в Одессе, когда местные жители выгнали оттуда военкомов.