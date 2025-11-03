Украинец взорвал гранату, когда его пытались мобилизовать сотрудники ТЦК

Украинец, которого насильно пытались мобилизовать сотрудники ТЦК, взорвал перед ними гранату. Об этом в понедельник, 3 ноября, сообщили в нескольких местных СМИ.
— В Днепропетровске, при паковании ТЦК, еще один «ухилянт» подорвал гранату, — добавили в публикации.
Сам инцидент произошел 2 ноября — мужчина подорвал устройство рядом с несколькими киосками. Место оцепили сотрудники правоохранительных органов, передает rg.ru.
Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и местные активисты призвали стрелять на поражение в людей, которые сопротивляются сотрудникам ТЦК. Причиной стал инцидент на рынке в Одессе, когда местные жители выгнали оттуда военкомов.
31 октября в украинском городе Кременчуг мужчина устроил стрельбу в здании ТЦК. В этот момент военные оформляли документы и досматривали гражданина, чтобы отправить его на фронт.
Жители села Бугского в Николаевской области также с битами и металлическими трубами напали на сотрудников военкомата. Они повредили автомобили и покалечили солдата из группы оповещения.