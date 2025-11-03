Баскетболисты «Динамо» одолели во Владивостоке действующего чемпиона Суперлиги

Во второй четверти «Динамо» максимально прибавило в точности. У подопечных Эдуарда Сандлера получалось всё: пик-н-роллы на любой вкус, проходы в «краску» с точными бросками Захарова и Умрихина, а героем отрезка стал Дойников. Форвард забил четыре трехочковых, одну из них через руки Смыгина, еще одна «треха» на счету Сорокина. К большому перерыву «бело-голубые» вышли вперед с преимуществом +6, также состоялся дебют Николая Садикова, — 45:39.