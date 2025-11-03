Баскетболисты «Динамо» одолели во Владивостоке действующего чемпиона Суперлиги

Приморское «Динамо» в битве чемпионов последних двух сезонов прервало серию поражений победой действующего чемпиона FONBET Суперлиги, «Темп-СУМЗ» из Ревды — 76:75 (11:21, 34:18, 11:19, 20:17). Встреча прошла 2 ноября во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia. В клубе назвали самых результативных игроков матча — Дакуан Смит и Дмитрий Дойников, набравшие в сумме 42 очка.
В начале встречи вели уральцы. Как передает пресс-служба БК «Динамо», за стартовые две минуты команды обменялись трехочковыми: на бросок Смыгина из-за дуги ответил Сорокин. В дебюте «Динамо» чувствовало себя уверенно и продолжило рывок стараниями американцев Смита и Кроули, 7:3. Но вскоре уральцы добавили в активности, Клюев из-под кольца вернул преимущество, а концу четверти добились двузначного разрыва, — 11:21.
Во второй четверти «Динамо» максимально прибавило в точности. У подопечных Эдуарда Сандлера получалось всё: пик-н-роллы на любой вкус, проходы в «краску» с точными бросками Захарова и Умрихина, а героем отрезка стал Дойников. Форвард забил четыре трехочковых, одну из них через руки Смыгина, еще одна «треха» на счету Сорокина. К большому перерыву «бело-голубые» вышли вперед с преимуществом +6, также состоялся дебют Николая Садикова, — 45:39.
После длительной паузы «Динамо» вернулось на паркет «трехой» Смита, 48:39. Двухминутное затишье прервал Иванов — центровой совершил личный рывок 6:0, а к экватору четверти броском Евстигнеева уральцы оказались впереди. В концовке 10-минутки стараниями Умрихина и Дойникова подопечные Эдуарда Сандлера остались в игре, не позволив «Темпу» развить разницу, — 56:58.
В начале решающего периода счет сравнял Кроули, на «треху» Левшина ответил Смит, он же вернул лидерство «Динамо», — 64:63. За рывком «5:0» в исполнении ревдинцев снова последовал камбэк — сначала сумасшедший дальний положил Смит, а после его промаха важный подбор забрал Десятников, — 69:68. По очереди наставники использовали тайм-ауты, после которых огрызнулась дружина Лобанова, — 75:71.
Но команда Эдуарда Сандлера билась до последнего: за 50 секунд до конца основного времени Умрихин из угла забросил спасительный трехочковый, 74:75, а отзащищавшись, еще два очка отгрузил Кроули. За 6 секунд до финальной сирены Левшин бросал на победу, но бросок не достиг цели. Победа наша — 76:75!
Следующий матч приморское «Динамо» проведет на паркете СК «Олимпиец» 5 ноября против ижевского «Купол-Родники».