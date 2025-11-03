В ОП РФ заявили о росте социальных пособий вслед за прожиточным минимумом

По словам эксперта, прожиточный минимум используется при расчёте минимальной заработной платы, пособий и социальных выплат. Вслед за его увеличением вырастут социальные пособия малоимущим, единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка, ежемесячные выплаты из маткапитала, а также социальная доплата к пенсии по старости.
С начала нового года прожиточный минимум на душу населения в России увеличится на 6,8%, достигнув отметки в 18 939 рублей. Также будут пересмотрены и другие показатели прожиточного минимума: для трудоспособных граждан он составит 20 644 рубля, для детей — 18 371 рубль, а для пенсионеров — 16 288 рублей.
Ранее в Госдуме предложили увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 45 тысяч рублей с 2026 года. Депутаты от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов внесли соответствующую поправку, обосновав это необходимостью соответствия МРОТ минимальному потребительскому бюджету и расчётам Федерации независимых профсоюзов, поскольку нынешний уровень в 27 тысяч рублей не позволяет обеспечить достойный уровень жизни в условиях инфляции и растущей налоговой нагрузки.
