В ОП РФ заявили о росте социальных пособий вслед за прожиточным минимумом

С начала нового года прожиточный минимум на душу населения в России увеличится на 6,8%, достигнув отметки в 18 939 рублей. Также будут пересмотрены и другие показатели прожиточного минимума: для трудоспособных граждан он составит 20 644 рубля, для детей — 18 371 рубль, а для пенсионеров — 16 288 рублей.