Сын Батырхана Шукенова поделился воспоминаниями об отце

Единственный сын покойного певца и музыканта Батырхана Шукенова — Максут поделился с журналистами воспоминаниями о своем отце, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Сам Батырхан скончался в 2015 году в возрасте 52 лет от сердечного приступа. Максут Шукенов пошел по стопам отца и тоже стал музыкантом. Молодой человек посетил на днях телеканал «Евразия», где дал интервью ведущим программы «Доброе утро, Казахстан».

«Каким был Батырхан дома, как отец?» — спросили они у Максута.

Парень ответил, что отец дома он был очень спокойным человеком, но часто приходил сильно уставшим. В семье к этому относились с пониманием.

«Дома он отдыхал, расслаблялся. Садился за фортепиано и исполнял красивые песни. Все эти воспоминания у меня сохранились. Он был очень добрым и сильным отцом», — рассказал Максут Шукенов.

На вопросы о себе, Максут рассказал о собственном пути в музыке, вдохновении и о том, как звучание становится мостом между поколениями. В планах у парня — восстановить музыкальный архив своего известного отца и сохранить это наследие.

