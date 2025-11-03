Сын Батырхана Шукенова поделился воспоминаниями об отце

Сам Батырхан скончался в 2015 году в возрасте 52 лет от сердечного приступа. Максут Шукенов пошел по стопам отца и тоже стал музыкантом. Молодой человек посетил на днях телеканал «Евразия», где дал интервью ведущим программы «Доброе утро, Казахстан».
«Каким был Батырхан дома, как отец?» — спросили они у Максута.
Парень ответил, что отец дома он был очень спокойным человеком, но часто приходил сильно уставшим. В семье к этому относились с пониманием.
«Дома он отдыхал, расслаблялся. Садился за фортепиано и исполнял красивые песни. Все эти воспоминания у меня сохранились. Он был очень добрым и сильным отцом», — рассказал Максут Шукенов.
На вопросы о себе, Максут рассказал о собственном пути в музыке, вдохновении и о том, как звучание становится мостом между поколениями. В планах у парня — восстановить музыкальный архив своего известного отца и сохранить это наследие.
