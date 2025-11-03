В мэрии подвели первые итоги работы выделенных полос во Владивостоке

Запуск специализированных участков на центральных улицах позволил увеличить скорость и регулярность движения автобусов.
Владивосток продолжает развивать инфраструктуру для общественного транспорта. Как сообщили в городской администрации, запуск выделенных полос на Океанском проспекте, Алеутской и улице Павленко подтвердил свою эффективность.
По данным мэрии, автобусы стали ходить быстрее и точнее по расписанию.
Общая протяженность первых участков составила 2,3 км. Значительным шагом стало и недавнее введение новой полосы от Некрасовской до Парка Победы, которая добавила к системе еще 7 км. Соблюдение правил движения по выделенным полосам контролируется камерами автоматической фиксации.