В аэропорту Кургана задержали рейс и перенаправили самолет в Тюмень. Скрин

Непогода внесла коррективы в работу аэропорта Курган.
В аэропорту Кургана утром 3 ноября произошли сбои в расписании. Рейс в Санкт-Петербург был задержан из-за плохой погоды, а самолет из Сочи не смог приземлиться и ушел на запасной аэродром в Тюмень. Информация об этом размещена на сайте аэропорта.
Онлайн-табло рейсов на 3 ноября 2025 года в Кургане.
«Рейс ЕО-519 “Икар” из Сочи следует в Тюмень. Рейс ЕО-348 “Икар” в Санкт-Петербург задержан по метеоусловиям», — следует из данных онлайн-табло аэропорта Курган.
При этом, согласно информации на табло, утренний рейс из Москвы (Домодедово) ТИ-1091 прибыл в Курган по расписанию. Вылет обратного рейса в столицу ТИ-1092 также прошел без задержек.
Ранее, 7 октября, рейсы авиакомпании «Икар» по маршрутам Сочи — Курган и Курган — Санкт-Петербург также задерживались на несколько часов из-за введения временных ограничений в аэропорту Сочи по плану «Ковер» для обеспечения безопасности гражданской авиации. Тогда самолет из Сочи прибыл с задержкой в пять часов, а вылет в Петербург был перенесен на вечер. Сбои в расписании аэропорта Кургана происходят регулярно и связаны как с метеоусловиями, так и с ограничениями в работе других аэропортов.