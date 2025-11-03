В аэропорту Кургана задержали рейс и перенаправили самолет в Тюмень. Скрин

Ранее, 7 октября, рейсы авиакомпании «Икар» по маршрутам Сочи — Курган и Курган — Санкт-Петербург также задерживались на несколько часов из-за введения временных ограничений в аэропорту Сочи по плану «Ковер» для обеспечения безопасности гражданской авиации. Тогда самолет из Сочи прибыл с задержкой в пять часов, а вылет в Петербург был перенесен на вечер. Сбои в расписании аэропорта Кургана происходят регулярно и связаны как с метеоусловиями, так и с ограничениями в работе других аэропортов.