Цены на бензин выросли за год в Свердловской области: какой подорожал сильнее. Инфографика

Согласно данным Свердловскстата, самым подорожавшим стал бензин АИ-92, он является самым распространенным среди автомобилистов. Его средняя стоимость к 27 октября 2025-го достигла 61,77 рубля за литр против 52,73 рубля в 2024 году. АИ-95 занял второе место по повышению цены, в среднем им можно заправиться за 65,88 рубля (год назад он стоил 56,96 рубля за литр в среднем).