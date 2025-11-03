Трамп: Путин — сильный лидер, с которым нельзя играть

Президент Российской Федерации Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин — сильные и умные люди, с которыми нельзя играть, заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
«Оба умные… оба очень сильные лидеры. С этими людьми нельзя играть», — сказал Трамп в интервью телеканалу CBS.
Кроме того, Трамп признал, что РФ располагает большими запасами ядерного вооружения. Президент США рассказал, что обсуждал вопрос денуклеаризации с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.
«Я считаю, что нам следует что-то предпринять в отношении денуклеаризации, и я действительно обсуждал это и с президентом Путиным, и с председателем Си», — заявил он.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация и Соединённые Штаты не вступили в новую гонку вооружений.