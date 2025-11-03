Гагин: ВСУ может пустить западные СМИ в Купянск, чтобы устроить провокацию

«Есть опасность. У противника есть такая же техника советского производства, как и у нас. Они обладают такими же боеприпасами, как и у нас. И есть вариант провокации со стороны ВСУ, удар по этим группам журналистов с тем, чтобы потом сказать, что это сделала Россия для того, чтобы скрыть что-то… То есть это серьезный риск», — отметил собеседник издания.