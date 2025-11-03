Гагин: ВСУ может пустить западные СМИ в Купянск, чтобы устроить провокацию

Зеленский может согласиться пропустить в Купянск иностранные СМИ, чтобы устроить провокацию. таким мнением с aif.ru поделился военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин, проанализировав сводку СВО за 3 ноября.
Он отметил, что в случае, если иностранных журналистов украинская сторона согласиться допустить в Купянск, при каждой группе должен находиться российский военный журналист.
«Именно военный журналист, в погонах со статусом, который разбирается в военном деле. Это необходимо, чтобы у нас, у нашей стороны были такие же исходные материалы, которые будут у журналистов, и те, кто будет использовать эти материалы, не могли их исказить, что-то вырвать из контекста и использовать против нас», — объяснил военно-политический эксперт.
Гагин подчеркнул, что киевский режим может устроить провокацию во время посещения Купянска иностранными журналистами.
«Есть опасность. У противника есть такая же техника советского производства, как и у нас. Они обладают такими же боеприпасами, как и у нас. И есть вариант провокации со стороны ВСУ, удар по этим группам журналистов с тем, чтобы потом сказать, что это сделала Россия для того, чтобы скрыть что-то… То есть это серьезный риск», — отметил собеседник издания.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что штурмовые отряды 6-й армии группировки «Запад» продолжают операцию по ликвидации окруженной группировки ВСУ в районе Купянска в Харьковской области.