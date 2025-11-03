Жительница Миссисипи застрелила сбежавшую лабораторную обезьяну

Напомним, лабораторные обезьяны сбежали из грузовика, в котором их перевозили, 28 октября. В полиции Миссисипи предупредили, что животные могут агрессивно себя вести, а также заявили, что сбежавшие обезьяны инфицированы гепатитом С, COVID-19 и вирусом герпеса. Позже появилась информация, что животные не были заражены упомянутыми инфекциями.