Жительница Миссисипи застрелила сбежавшую лабораторную обезьяну

В Миссисипи застрелили одну из сбежавших накануне лабораторных обезьян. Об этом информирует агентство Associated Press.
«Одна из обезьян, которые сбежали после того, как грузовик перевернулся на шоссе в Миссисипи, была застрелена рано в воскресенье женщиной», — сказано в публикации.
Жительница Миссисипи Джессика Бонд Фергюсон рассказала, что решила застрелить обезьяну, опасаясь за безопасность своих детей. Животное заметил во дворе дома её 16-летний сын, уточнила Фергюсон.
Напомним, лабораторные обезьяны сбежали из грузовика, в котором их перевозили, 28 октября. В полиции Миссисипи предупредили, что животные могут агрессивно себя вести, а также заявили, что сбежавшие обезьяны инфицированы гепатитом С, COVID-19 и вирусом герпеса. Позже появилась информация, что животные не были заражены упомянутыми инфекциями.
Год назад в США произошёл похожий случай. Тогда 40 подопытных обезьян сбежали из лаборатории, их отлавливали при помощи специальных ловушек.