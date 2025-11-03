Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Землетрясение в Афганистане ощутили жители Туркестанской области

Ощутимость — 2 балла в населенных пунктах.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 3 ноя — Sputnik. МЧС Казахстана сообщил о землетрясении в Туркестанской области.

«3 ноября 2025 года в 01: 29 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 1079 км. на юго-запад от Алматы на территории Афганистана», — говорится в сообщении.

Сведения об ощутимости:

Шымкент — 2 балла.

В Туркестанской области:

Мактааральский район, поселок Мырзакент — 2 балла;

Жетысайский район, город Жетысай — 2 балла;

Шардаринский район, город Шардара — 2 балла.

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало, отметили в МЧС.