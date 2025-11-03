Землетрясение в Афганистане ощутили жители Туркестанской области

АСТАНА, 3 ноя — Sputnik. МЧС Казахстана сообщил о землетрясении в Туркестанской области.
«3 ноября 2025 года в 01: 29 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 1079 км. на юго-запад от Алматы на территории Афганистана», — говорится в сообщении.
Сведения об ощутимости:
Шымкент — 2 балла.
В Туркестанской области:
Мактааральский район, поселок Мырзакент — 2 балла;
Жетысайский район, город Жетысай — 2 балла;
Шардаринский район, город Шардара — 2 балла.
Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало, отметили в МЧС.