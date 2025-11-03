Эксперт Кондратьев: смартфон может привести к детонации сбитого БПЛА

После падения украинского беспилотника ни в коем случае не нужно приближаться к нему, действовать стоит очень осторожно, предупредил в беседе с aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
Напомним, согласно сводке СВО Минобороны РФ за 2 ноября, над территорией России в ночное время было сбито 164 украинских беспилотника. Их поразили в Тульской, Брянской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Липецкой областях, Краснодарском крае и других регионах.
В некоторых случаях обломки беспилотников упали возле жилых домов.
«Если вы увидели что упал беспилотник, разворачиваетесь и идете в противоположную сторону. Желательно после этого еще и свернуть куда-нибудь, если это произошло в городе — то на соседнюю улицу, например, чтобы максимально скрыться из прямой видимости», — пояснил Кондратьев.
Эксперт добавил, что в такой ситуации мобильный телефон желательно сразу выключить.
«Запрещено пользоваться мобильным телефоном, его лучше максимально быстро отключить, потому что радиоизлучение мобильного телефона может спровоцировать детонацию. Лучше свернуть в какой-то двор, потому что взрывное устройство может быть начинено поражающими элементами. Это как большая противопехотная мина», — отметил Кондратьев.
