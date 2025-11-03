Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Кондратьев: смартфон может привести к детонации сбитого БПЛА

Эксперт Кондратьев объяснил, почему украинские беспилотники могут быть опасными даже после поражения средствами ПВО. Обнародована сводка СВО за 2 ноября.

Источник: Аргументы и факты

После падения украинского беспилотника ни в коем случае не нужно приближаться к нему, действовать стоит очень осторожно, предупредил в беседе с aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Напомним, согласно сводке СВО Минобороны РФ за 2 ноября, над территорией России в ночное время было сбито 164 украинских беспилотника. Их поразили в Тульской, Брянской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Липецкой областях, Краснодарском крае и других регионах.

В некоторых случаях обломки беспилотников упали возле жилых домов.

«Если вы увидели что упал беспилотник, разворачиваетесь и идете в противоположную сторону. Желательно после этого еще и свернуть куда-нибудь, если это произошло в городе — то на соседнюю улицу, например, чтобы максимально скрыться из прямой видимости», — пояснил Кондратьев.

Эксперт добавил, что в такой ситуации мобильный телефон желательно сразу выключить.

«Запрещено пользоваться мобильным телефоном, его лучше максимально быстро отключить, потому что радиоизлучение мобильного телефона может спровоцировать детонацию. Лучше свернуть в какой-то двор, потому что взрывное устройство может быть начинено поражающими элементами. Это как большая противопехотная мина», — отметил Кондратьев.

Ранее Кондратьев сказал, откуда летели сбитые ПВО дроны в сторону Орла.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше