«Совершил свой вечный подвиг»: в Волновахе открыт памятник Герою России Владимиру Жоге

Мемориал Герою России и командиру ДНР с позывным Воха — Владимиру Жоге, погибшему в 2022 году во время эвакуации мирных жителей, открыт в Волновахе. Кадры с торжественного мероприятия опубликовал в Telegram глава ДНР Денис Пушилин.
«Здесь он совершил свой вечный подвиг, освобождая русский город и защищая мирных жителей», — подчеркнул Пушилин.
Памятник выполнен в виде полной фигуры Вохи в военной форме, который закрывает собой женщин, стариков и детей — барельеф с их изображением размещен на каменной стене позади. На ней высечена надпись: «Помним. Гордимся. Чтим», две медали — Героя России и Героя ДНР, а также подробное описание подвига.
Известно, что на открытии присутствовали первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава ДНР Денис Пушилин и отец героя — полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога.
«Мы открываем памятник настоящему герою. И жизнь его, и смерть — пример подвига и мужества. Он отдал свою жизнь, защищая мирных жителей Донбасса, жителей Волновахи. Как сказал наш президент: “Нет ничего выше, чем отдать жизнь за други своя”», — отметил Сергей Кириенко.
Пушилин вспомнил, что новость о гибели Жоги поначалу казалась невероятной. «Наша задача — помнить, передавать эту память следующим поколениям и вносить каждый свой вклад в развитие ДНР, Донбасса и нашей большой страны», — сказал он.
Владимир Жога был командиром отдельного разведывательного батальона «Спарта». Он погиб 5 марта 2022 года в Волновахе, обеспечивая эвакуацию мирных жителей. В тот же день Пушилин присвоил ему звание Героя ДНР (посмертно), а позже президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России.
В Волновахе в его честь названы улица и городской дом культуры (восстановленный силами Ямала), установлен бюст. Мемориал стал символом памяти и уважения к подвигу Героя.
Напомним, текущий 2025 год в России объявлен Годом защитника Отечества. Такое решение озвучил президент РФ Владимир Путин. По словам российского лидера, это актуально не только на фоне 80-летия победы в Великой Отечественной войне, но и на фоне героизма, проявляемого российскими воинами в ходе специальной военной операции.