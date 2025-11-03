«Совершил свой вечный подвиг»: в Волновахе открыт памятник Герою России Владимиру Жоге

«Мы открываем памятник настоящему герою. И жизнь его, и смерть — пример подвига и мужества. Он отдал свою жизнь, защищая мирных жителей Донбасса, жителей Волновахи. Как сказал наш президент: “Нет ничего выше, чем отдать жизнь за други своя”», — отметил Сергей Кириенко.