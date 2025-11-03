Google хочет зарегистрировать в РФ товарный знак бренда своего смартфона

Решение американской корпорации о регистрации товарного знака в России выглядит неожиданным на фоне ухода большинства западных технологических компаний с российского рынка после февраля 2022 года. Google ранее прекратил продажу своих устройств и сервисов в стране, однако сохранил работу некоторых бесплатных продуктов, включая поисковик и видеохостинг YouTube.