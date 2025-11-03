Ричмонд
Новосибирец продает серебряный рубль Рейхеля за 30 миллионов

Монета была выпущена в 1845 году в честь Николая I.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирец продает редкий Рейхелевский рубль, выпущенный в честь императора Николая I. Объявление появилось на популярной интернет-площадке 31 октября.

— Продаю один рубль 1845 года выпуска «Рейхелевский». Материал серебро, монета в хорошем сохране, — сообщил автор объявления.

Продавец просит за монету 30 миллионов рублей. По информации музея международного нумизматического клуба эта монета была выпущена в честь 20-летия царствования Николая I. Автором стал художнек-гравер Яков Рейхель, он изобразил российского императора в профиль.

Однако изображение не понравилось императору и он отказался выпускать монету. Она стала очень редкой даже в российской империи — всего было выпущено 4 экземпляра. Один из них хранится в коллекции Эрмитажа.