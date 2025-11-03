Новосибирец продает серебряный рубль Рейхеля за 30 миллионов

Новосибирец продает редкий Рейхелевский рубль, выпущенный в честь императора Николая I. Объявление появилось на популярной интернет-площадке 31 октября.
— Продаю один рубль 1845 года выпуска «Рейхелевский». Материал серебро, монета в хорошем сохране, — сообщил автор объявления.
Продавец просит за монету 30 миллионов рублей. По информации музея международного нумизматического клуба эта монета была выпущена в честь 20-летия царствования Николая I. Автором стал художнек-гравер Яков Рейхель, он изобразил российского императора в профиль.
Однако изображение не понравилось императору и он отказался выпускать монету. Она стала очень редкой даже в российской империи — всего было выпущено 4 экземпляра. Один из них хранится в коллекции Эрмитажа.