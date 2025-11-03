Экскурсовод из Новосибирского музея спела в шоу Андрея Малахова

Экскурсовод новосибирского Музея эпохи СССР Елена Полозова стала участницей шоу Андрея Малахова. Для ведущего и гостей она спела песню «Снег за окном».
Кроме сибирячки, приглашенными гостями были: солист группы «На-На», участник группы «Арамис» Николай Ким, а также актер театра и кино Артур Сопельник. Вместе с ними сибирячка поговорила о музыке 80-х и 90-х.
На своей страничке во «ВКонтакте» Елена рассказала, что вместе со всеми пела песни Юры Шатунова, «которого нам всем так не хватает».
Во время передачи жительница Новосибирска рассказала Малахову, что коллекционирует пленочные кассеты с записями хитов певицы Сандры, Ким Уайлд и других.