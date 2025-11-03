Эксперт Коробченко назвал новые способы, которые аферисты используют при обмане

Мошенники начали чаще применять менее известные способы, чтобы украсть деньги у россиян. Среди них — подмена номера телефона и тактика «двойного агента» со взломом аккаунта. Об этом в понедельник, 3 ноября, предупредил начальник отдела по информационной безопасности компании «Код Безопасности» Алексей Коробченко.
Схема с подменой телефона привлекает аферистов больше, так как в ней не требуется общаться с жертвой. Нужно просто прийти в салон сотовой связи и перевыпустить сим-карту на себя.
Так, в руках злоумышленника оказывается вся необходимая информация, которая хранилась на сим-карте. Это позволит мошеннику без труда проходить двухфакторную аутентификацию.
— Этот способ требует подготовки, потому что здесь не обойтись без паспортных данных, однако сим-своппинг сложно заметить, — отметил Коробченко.
При схеме «двойной агент» аферист взламывает аккаунт пользователя, изучает все его контакты и действует от его лица. В корпоративной среде метод пользуется популярностью, так как потенциальных жертв становится больше, передает РИА Новости.
Мошенники также выманивают личные данные россиян, выдавая себя за бухгалтеров. Они сообщают россиянам о положенной выплате или необходимости оформить документы лично в администрации.