Гагин: боевики ВСУ, запертые в Купянске понимают, что обречены

Запертые в Купянске боевики ВСУ понимают, что они обречены, отметил в разговоре с aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин, комментируя сводку СВО за 3 ноября.
Он поделился мнением, что украинские власти не пускают в Купянск иностранных журналист, потому что они там увидят реальное положение ВСУ.
«Иностранные журналисты увидят, что тех военнослужащих, которые там остались, просто бросили. Они сами об этом рассказывают. И украинской власти не выгодно, чтобы иностранные журналисты об этом знали и говорили», — сказал Гагин.
По словам военно-политического эксперта, сами украинские военные, которые находятся в Купянске, уже достаточно давно говорят о том, что их бросили.
«Об этом очень ярко говорят переписки в украинском сегменте интернета самих украинских бойцов, которые пишут домой, которые пишут в телеграм-каналах о том, что их там просто бросили и что они все обречены. Причем это было написано не сейчас, а это было достаточно давно. То есть, ситуация складывалась уже несколько недель. И то, что их бросили, они говорили давно», — сообщил Гагин.
Собеседник издания добавил, что боевики ВСУ, находящиеся в котле в Купянске, начали сдаваться.