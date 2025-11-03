Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гагин: боевики ВСУ, запертые в Купянске понимают, что обречены

Украинские военные, запертые в Купянске, осознают свое безнадежное положение, отметил военно-политический эксперт Гагин, комментируя сводку СВО за 3 ноября. По его словам, власти Украины не пускают западные СМИ в регион, опасаясь разоблачения.

Источник: Аргументы и факты

Запертые в Купянске боевики ВСУ понимают, что они обречены, отметил в разговоре с aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин, комментируя сводку СВО за 3 ноября.

Он поделился мнением, что украинские власти не пускают в Купянск иностранных журналист, потому что они там увидят реальное положение ВСУ.

«Иностранные журналисты увидят, что тех военнослужащих, которые там остались, просто бросили. Они сами об этом рассказывают. И украинской власти не выгодно, чтобы иностранные журналисты об этом знали и говорили», — сказал Гагин.

По словам военно-политического эксперта, сами украинские военные, которые находятся в Купянске, уже достаточно давно говорят о том, что их бросили.

«Об этом очень ярко говорят переписки в украинском сегменте интернета самих украинских бойцов, которые пишут домой, которые пишут в телеграм-каналах о том, что их там просто бросили и что они все обречены. Причем это было написано не сейчас, а это было достаточно давно. То есть, ситуация складывалась уже несколько недель. И то, что их бросили, они говорили давно», — сообщил Гагин.

Собеседник издания добавил, что боевики ВСУ, находящиеся в котле в Купянске, начали сдаваться.