В ГАИ назвали неожиданное нарушение, за которое может грозить арест

В сообщении также уточняется, что сотрудник ГИБДД при наличии сомнений в подлинности водительского удостоверения вправе потребовать от автомобилиста предоставить документ для проверки, предварительно извлеченный из обложки. При этом подчеркивается, что в ситуации, когда водитель отказывается выполнить требование, решение о применении мер административной ответственности за совершенное нарушение принимается в индивидуальном порядке с учетом обстоятельств каждого конкретного случая.