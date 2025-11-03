«Кайрат» анонсировал свой матч с «Интером»

Соперники проведут четвертый матч общего этапа Лиги чемпионов. Он пройдет в ночь с 5 на 6 ноября в Милане и начнется в 01:00 по казахстанскому времени.
Прямую трансляцию матча «Интер» — «Кайрат» организует телеканал «Qazaqstan».
После трех сыгранных матчей в основном раунде Лиги Чемпионов «Интер» имеет девять очков. «Кайрат» за три игры набрал одно очко. Подопечные Рафаэля Уразбахтина крупно проиграли португальскому «Спортингу» (1:4) и испанскому «Реалу» (0:5) и сыграли вничью с кипрским «Пафосом» (0:0).
